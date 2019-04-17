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Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevkiyatı yapıldı.

Hilmi Tunahan Karakaya,Hüseyin Yıldız   | 17.04.2019
Suriye sınırına komando sevkiyatı

Hatay

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'a ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesi istikametine doğru ilerleyen konvoyun, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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