Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor

Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,524.40
BTC/USDT
21,681.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi’nde bulunan enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10'uncu Tanker Üs Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerde bulundu - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Mehmetçik depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları ile karadan ulaşımın mümkün olmadığı köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşınması faaliyetleri aralıksız devam ediyor.

Ali Kemal Akan   | 11.02.2023
Mehmetçik depremzedelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Buna göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterler, karadan ulaşımın mümkün olmadığı deprem bölgesindeki köylere yardım malzemesi taşımaya devam ediyor.

Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gölcük Tersanesi'nde görevli personel, 5 yaşındaki bir kız çocuğunu, 9 yaşlarında bir erkek çocuğunu ve 55 yaşındaki bir kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Mehmetçik tarafından Hatay Serinyol'da kurulan seyyar mutfak ile vatandaşlara aralıksız sıcak yemek dağıtılıyor.

2'nci Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) timinin sismik/akustik dinleme cihazlarını kullanan AFAD ekipleri, Kahramanmaraş'taki Palmiye Sitesi'nde enkaz altında tespit ettiği bir genci sağ kurtardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle kamuda çalışan kadınlara "idari izin" verilebilecek
Vodafone'dan OHAL bölgesindeki baz istasyonlarına yönelik açıklama
Çin’den gelen arama kurtarma ekipleri Hatay’daki enkazdan 5 kişiyi sağ çıkardı
Twitter ile yapılan görüşme dezenformasyonla mücadelede daha hızlı netice verdi
THY deprem bölgesine 4 bin 99 ton yardım malzemesi taşıdı

Benzer haberler

Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor

Mehmetçik köylere helikopterlerle yardım malzemesi taşıyor

Deprem mühendisliği profesörü Rossetto: İki büyük depremin birbirini tetiklemesi çok yaygın değil

Güney Afrikalı sismolog Durrheim: Türkiye'deki depremler "sıra dışı"

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş'ta yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Hatay'da enkazda ayrı düşen anne ile oğlu Adana'da hastanede birbirine kavuştu

Hatay'da enkazda ayrı düşen anne ile oğlu Adana'da hastanede birbirine kavuştu
Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi

Tahliye talebinde bulunan 32 depremzede TSK’nın kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet