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Baharda yağan kar ve tipi vatandaşları yolda bıraktı

Ardahan-Şavşat kara yolunda yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma yüzünden birçok vatandaş araçlarıyla mahsur kaldı.

Günay Nuh   | 17.04.2019
Baharda yağan kar ve tipi vatandaşları yolda bıraktı

Ardahan

Ardahan'da gün boyunca etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü. Akşam saatlerine doğru havanın da soğumasıyla yüksek kesimlerde oluşan buzlanma ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. 

Buzlanma ve yoğun tipinin etkili olduğu Ardahan-Şavşat kara yolunda birçok sürücü ve vatandaş, araçların ilerleyememesi yüzünden yolda kaldı. Bazı araçlar da kayarak yoldan çıktı.

Sürücülerin bir kısmı yolda ilerleyemedikleri için geri dönmek zorunda kalırken, ilerlemek isteyenler de araçlarına zincir takıp güçlükle yollarına devam edebildi.

Vatandaşlardan Nejdet Bilgin, baharda adeta kara kışı yaşadıklarını belirterek, "Bu mevsimde bu havaya şaşırdık. Şu an Artvin'in Şavşat ilçesine gitmeye çalıştık, ancak gidemedik. Geri dönmek zorunda kaldık. Bu bölgedeki tünel yapımı çalışmalarının hızlanması lazım." dedi.

Karayolları ekipleri de ulaşımın normale dönmesi ve vatandaşlara yardımcı olmak için söz konusu yolda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yetkililer buzlanmanın ilerleyen saatlerde artacağına işaret ederek, sürücülere tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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