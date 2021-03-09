Euro
9.14
Dolar
7.69
BIST 100
1,540.39
Altın
1,696.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programında konuşuyor.
logo
Türkiye

Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.

Merve Yıldızalp Özmen   | 09.03.2021
Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği süresinin, Cumhurbaşkanı kararıyla 17 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı.

Şubat ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün banka hesapları üzerinden yapılacağını kaydeden Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yatırılacağını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'un diyaliz hastası sayısında artışa neden olabileceği öngörülüyor
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
18 bin 547 konaklama tesisine Kovid-19 denetimi yapıldı
İzmir Valisi Köşger: Kentte Kovid-19 vaka sayıları yüzde 50 arttı
Rus aşısı Sputnik V'nin İtalya'da üretilmesi için anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak

Şubat ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak