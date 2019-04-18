Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada istenen cezalar belli oldu
Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davaya sunulan savcılık mütalaasında, sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılması, diğer 8 sanık hakkında ise 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul
Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davaya sunulan savcılık mütalaasında, sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılması, diğer 8 sanık hakkında ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.
Yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.
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