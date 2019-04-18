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Türkiye

Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada istenen cezalar belli oldu

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davaya sunulan savcılık mütalaasında, sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılması, diğer 8 sanık hakkında ise 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Muhammed Enes Can,Murat Kaya   | 18.04.2019
Sözcü gazetesi yazarlarının yargılandığı davada istenen cezalar belli oldu

İstanbul

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davaya sunulan savcılık mütalaasında, sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılması, diğer 8 sanık hakkında ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

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