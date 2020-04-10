Sokağa çıkma yasağı öncesi başkentteki market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından kent merkezlerinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.
Mersin
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağının başlamasından önce başkentteki fırın ve bakkallarda yoğunluk yaşandı.
Başkentte, sokağa çıkma yasağı kararının açıklanmasının ardından ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, market ve fırın önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bazı vatandaşlar, başta fırınlar olmak üzere market ve benzin istasyonlarına akın ederken, polis ekipleri, sosyal mesafenin korunması için vatandaşlara sık sık uyarılarda bulundu.
Adana - Hatay
Kararın ardından her iki kentin merkezinde ve mahallelerde yaya ve araç yoğunluğu görüldü.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ekipleri ise hafta sonu fırın ve eczanelerin açık olacağını megafonla anons etti.
Hatay'da bir manavın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlara polis ekipleri sosyal mesafeyi korumaları uyarısında bulundu.
İstanbul
İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, saat 24.00 itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığınca il sınırları içinde iki günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da yoğunluk yaşanıyor.
Vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde sosyal mesafe kuralına uyarak uzun kuyruklar oluşturdu.
Polisler, alışveriş yapmak için bekleyen vatandaşları zaman zaman sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıyor.
Bu arada, ihtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkan vatandaşlar, trafik yoğunluğunun artmasına da sebep oldu.
Kayseri
Kararın ardından sokağa çıkan vatandaşlar fırın, market ve bakkalların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Polis ekipleri vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uyması yönünde anonslar yaptı.
Yoğunluk nedeniyle kapalı olan iş yerleri tekrar açılırken bazı vatandaşlar da petrol istasyonları ve bankamatiklerde sıra oluşturdu.
Konya
Sokağa çıkma yasağını duyan vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşılamak için saat 24.00'e kadar açık olan market, bakkal, eczane ve benzin istasyonlarına akın etti.
Bazı insanlar 24.00'ten önce işlerini halledebilmek için araçlarıyla bazıları da bisikletleriyle sokağa çıktı.
Marketlerin önünde uzun araç kuyrukları oluşurken, içeridekilerin zaman zaman sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
Öte yandan şehirde bazı bölgelerde trafikte yoğunluğun da yaşandığı gözlendi.
Şehirde bazı tatlı su çeşmelerinin önünde uzun kuyrukların oluşması dikkati çekti.
Mersin
Kararın ardından kent merkezi ve merkez Yenişehir ile Mezitli ilçelerinde yoğunluk gözlendi.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkalarda alışveriş yaptı.
Bu sırada alışveriş yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu.
Trabzon - Ordu
Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe ve Çukurçayır mahallelerinde yaşayanlar, alınan kararın ardından marketler ve fırınlarda ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.
Kısa sürede çok sayıda kişinin bir araya geldiği marketlerde, uzun kuyruklar oluştuğu, araç yoğunluğunun da çoğaldığı görüldü.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde ise açık olan marketler önünde vatandaşlar sıraya girdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlere sırayla giren insanların maske ve eldiven kullandıkları gözlendi.
Bursa
Kararın ardından Bursa'daki bakkal, fırın ve marketlere giden vatandaşlar, bu dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Bir fırının önündeki sırada bekleyen Bülent Yalçın, "Bir saattir buradayım. Şu anda 300 metre kuyruk var, fırının önünde. Yarım saat sonra inşallah ekmek çıkınca alıp gideceğim." dedi.
Eskişehir
Eskişehir'de de yoğunluk gözlendi. Fırın, akaryakıt istasyonları ve marketlere giden vatandaşlar, alışveriş yaptı.
Alışveriş sırasında uzun kuyruklar oluşturanlar, polis tarafından sosyal mesafeye uymaları için uyarıldı. Polis ekipleri evlerine dönmelerini istedikleri vatandaşlara, acil ihtiyaçlarının Eskişehir Valiliği tarafından karşılanacağı yönünde bilgi verdi.
Balıkesir
Kararın ardından kent merkezi ve merkez Altıeylül ve Karesi ilçeleri ile Bandırma'da yoğunluk gözlendi.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkallarda alışveriş yaptı.
Bu sırada alışveriş yapılan yerlerde uzun kuyruklar oluştu.
Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyeye bağlı FIRINTAŞ'da ekmek üretiminin sürdürüleceği belirtildi.
Tekirdağ
Tekirdağ ve ilçelerindeki market ve fırınların önünde de kuyruklar oluştu. Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar özellikle Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde dışarıya çıktı.
Sakarya
Sakarya'da kent sakinleri, fırınlarla gıda malzemesi satışı yapılan dükkanların önünde uzun kuyruklar oluşturdu, zaman zaman bazı bölgelerde trafik yoğunluğu da yaşandı.
Belediye ekiplerince vatandaşlara evlerine dönmeleri çağrısı yapıldı.
Kocaeli
Kocaeli'de vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanlarla akaryakıt istasyonlarının marketlerinin önünde sıraya girdi.
Trafik yoğunluğunun da yaşandığı kent merkezindeki caddelerde yol kenarında ürün satışı yapıldığı gözlendi.
Zonguldak
Zonguldak'ta da vatandaşlar dükkan önlerinde kuyruk oluşturdu. Kent merkezi ile Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde yoğunluk görüldü.
Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav, bakkal ve marketlerde alışveriş yaptı.
Polis ekipleri, vatandaşları, maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyulması yönünde uyardı.
Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Zonguldaklılar, panik yapacak bir şey yok. Hepi topu pazar günü 00.00'a kadar bir iş. Biz buradayız sizin için sokaklardayız. Kimsenin ekmeğini suyunu kesmeyiz. Siz yeter ki evinizde durun. Sizleri susuz, ekmeksiz bırakmayız." ifadelerini kullandı.
Samsun
Samsun'da da Canik, İlkadım ve Atakum'da vatandaşlar, market, büfe, fırın, benzin istasyonu gibi alışveriş yapılabilecek yerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Trafik yoğunluğunun da arttığı ilçelerde polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymaları için vatandaşları uyardı.
Gaziantep
Kararın açıklanması sonrası Gaziantep'te çok sayıda vatandaş fırınlara ve bakkallara gitti. Merkez Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerindeki bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.
Bazı fırınların ve marketlerin önlerinde uzun kuyruklar oluştu, polis ekipleri sosyal mesafenin korunması konusunda vatandaşları uyardı.
Bu arada, Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın. Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor, lütfen evlerinize gidin." ifadelerini kullandı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da fırın ve marketlere gidenler, iki gün yetecek kadar ekmek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri aldı.
İş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yaptığı açıklamada, ekmek üreten fırınların da aralarında bulunduğu bazı işletmelerin yasak kapsamı dışında bulunduğunu vurgulayarak, "Dışarı çıkma yasağı sadece 2 gün içindir, bu süre boyunca ekmek üretimi yapan fırınlarımız açık olacaktır. Vatandaşlarımız temel gıda noktasında bir sıkıntı yaşamayacaklar, endişe etmesin. Gıda malzemesi ihtiyacı olan vatandaşlarımız da 112-155-156 nolu telefonlardan bize ulaşsınlar, ihtiyaçları kısa sürede giderilecektir." dedi.
Malatya ve Kahramanmaraş
Malatya'da da alışveriş için vatandaşların dışarı çıkması nedeniyle ana arterlerde araç yoğunluğu yaşandı.
İki günlük sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından Kahramanmaraş'ta da vatandaşlar açık olan bakkal ve ekmek fırınlarına gitti.
Merkez Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde açık olan bakkal ve fırınların önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, anonslarla yarın fırınların açık olacağını duyurarak, sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.
Van
Van'da kararın açıklanmasının ardından kent merkezi ile ilçelerinde yoğunluk gözlendi. Sokağa çıkan vatandaşlar fırın, manav ve bakkallarda alışveriş yaptı.
Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 21.00'de kapanan marketler, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılaması için açık tutuldu. Fırınlar, gelen talepler üzerine yeniden ekmek üretmeye başladı.
Kent merkezi ve ilçelerdeki bankamatik, market ve fırınların önünde uzun kuyruklar oluştu, araç hareketliliği arttı.
Erzurum
Erzurum'da da kent merkezindeki fırın ve marketlerin önünde yoğunluk oluştuğu gözlendi.
Sokağa çıkma yasağı başlamadan ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişe çıkan vatandaşlar, market ve fırınların önünde sıraya girdi.
Uzun kuyrukların oluştuğu alanlarda vatandaşların sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.
Emniyet güçleri de yoğunluk olan yerlerde sosyal mesafenin korunması için araçlardan megafonla anons yaptı.
İçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.