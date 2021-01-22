Euro
9.00
Dolar
7.40
BIST 100
1,545.65
Altın
1,860.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
logo
Türkiye

Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü Edirne'de Selimiye Camisi gözden kayboldu.

Gökhan Zobar   | 22.01.2021
Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu

Edirne

Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Kentin daha çok yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sise bağlı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı.

Polis kentte ekipleri görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.

Sis nedeniyle Selimiye Camisi gözden kayboldu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya’da Kovid-19’un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
İtalya'da aşı teslimatındaki gecikmeler Kovid-19'a yönelik aşılama kampanyasını yavaşlattı
Şanghay'da şüpheli Kovid-19 vakalarının ortaya çıktığı iki hastane karantinaya alındı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 98 milyonu geçti
Japonya'da kabine Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara para ve hapis cezası öngören tasarıyı onayladı

Benzer haberler

Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu

Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu

Marmara'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteorolojiden Doğu bölgeleri için çığ uyarısı

Türkiye'nin büyük bölümünde bugün yağmur ve kar etkili olacak

Türkiye'nin büyük bölümünde bugün yağmur ve kar etkili olacak
İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı

Edirne merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: 21 gözaltı