Sis altında kalan Selimiye Camisi gözden kayboldu
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü Edirne'de Selimiye Camisi gözden kayboldu.
Edirne
Edirne'de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Kentin daha çok yüksek kesimlerinde etkisini gösteren sise bağlı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte zorlandı.
Polis kentte ekipleri görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düşmesi nedeniyle trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı.
Sis nedeniyle Selimiye Camisi gözden kayboldu.
Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra etkisini kaybedeceğini tahmin ettiklerini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.