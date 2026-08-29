Erkek Milli Voleybol Takımı, 20. Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya maçına çıkacak

Fatih Çakmak
29 Ağustos 2026•Güncelleme: 29 Ağustos 2026
İtalya'nın Taranto kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, Palamazzola Spor Salonu'ndaki yarı final maçında Fransa ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmada ilk seti 25-21 kaybeden ay-yıldızlılar, ikinci seti 25-23 alırken, üçüncü seti de 25-18 Fransa kazandı. Dördüncü seti 25-23 almayı başaran milli takım, karşılaşmayı karar setine taşıdı.
Son seti 15-10 kaybeden milli takım, karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Erkek Milli Voleybol Takımı, İtalya-Yunanistan maçının kaybedenine karşı yarın TSİ 15.00'te bronz madalya maçına çıkacak.