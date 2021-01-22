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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
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Türkiye

Marmara'da parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Kaan Bozdoğan   | 22.01.2021
Marmara'da parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. 

Parçalı, yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgenin doğusu ile İstanbul Anadolu Yakası ve boğaz çevresinde kısa süreli ve yerel olmak üzere hafif sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölgenin doğu kesimlerinde beklenen don nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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