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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Polis Arama Kurtarma Tanıtım Programı"nda konuşuyor.
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Türkiye

Ankara merkezli 3 ilde başlatılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cemil Murat Budak   | 22.01.2021
Ankara merkezli 3 ilde başlatılan DEAŞ operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Suriye ve Irak'taki çatışmalarda ölen DEAŞ'lıların yakınlarına "kefele" adı altında para dağıtan örgüt mensuplarının deşifresine yönelik fiziki ve teknik takip yürütüldü. 

İhbar ve gizli tanık ifadesi doğrultusunda, bir yabancı uyruklunun örgüt mensuplarınca öldürülmesi olayına da karıştıkları tespit edilen tamamı yabancı uyruklu 10 şüpheli hakkında 3 ilde gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanmalarına yönelik işlemleri sürdürüyor.

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