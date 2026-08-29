TÜMOSAN Konyaspor, Kocaelispor'a evinde 2-1 yenildi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yendi.

İlk yarı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Kocaelispor arasında oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile bitti.

18. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ortasında ceza sahası içinde yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

20. dakikada topla hareketlenen Melih İbrahimoğlu'nun uzaktan sert şutunda meşin yuvarlak, direğin dibinden dışarı gitti.

23. dakikada Berkan Kutlu'nun kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Haidara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

39. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu önünde bulan Gonçalves'in şutunda, savunmada Zoukrou'ya çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu.

İkinci yarı

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

55. dakikada Konyaspor'un ağlara giden topu gol değeri kazanmadı. Sağ kanattan gönderilen uzun pasla savunma arkasına sarkan Muleka, ceza sahası çaprazında Dijksteel'i geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Gürcan Hasova, Muleka'nın bu pozisyonda Dijksteel'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti.

58. dakikada Berkan Kutlu'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde yükselen Agyei'nin kafa vuruşunda top Deniz Ertaş'ta kaldı.

72. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Sousa'nın sağ kanattan ortasında arka direkte yükselen Haidara, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1

84. dakikada Uğur Kaan Yıldız'ın ortasında Awaziem'in ters vuruşunda, kaleci Deniz Ertaş topu güçlükle çıkardı.

86. dakikada Kocaelispor öne geçti. Show'un ara pasına hareketlenen Metehan Altunbaş'ın ceza sahasında vuruşunda top filelerle buluştu: 1-2

Kocaelispor, karşılaşmayı 2-1 önde bitirdi.

Kocaelispor Teknik Direktörü İnan: Üst düzey bir mücadele ve hak edilmiş bir galibiyet

Teknik direktör Selçuk İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını anlatan İnan, şöyle konuştu:

"Üst düzey bir mücadele ve efor, hak edilmiş bir galibiyet. Konyaspor, güçlü bir takım. Her ne kadar sezona istedikleri gibi başlayamasalar da burası zor bir deplasman. Burası bir futbol şehri, bunu biliyoruz. Maç, birbirine denk iki takımın mücadelesi gibi başladı. Bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Oyun bize dönmüşken ve gol atmayı beklerken kalemizde gol gördük. Bu bizi biraz düşürdü gibi görünse de yine oyuna tutunduk. Yine pozisyonlara girmeye çalıştık. İkinci yarı rakibin 10 kişi kalmasıyla da oyun tamamen bize döndü. Atak sürekliliğini fazlasıyla ortaya koyduk. En nihayetinde de iki güzel golle kazanmasını bildik. Bu yüzden de çok mutluyuz."

