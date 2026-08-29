Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesine çok sayıda araçla maskeli bir şekilde baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden maskeli İsrailliler, Kusra'ya kamyonet kasalarında baskın düzenledi Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesine çok sayıda araçla maskeli bir şekilde baskın düzenledi.

İsraillilerin sabah saatlerinden bu yana Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği saldırılar sürüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, kasalarında geldikleri çok sayıda kamyonetle yüzleri maskeli bir şekilde son haftalarda saldırıların merkezinde olan Kusra beldesine baskın yaptığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Görüntülerde, kamyonet kasalarına binen onlarca maskeli, silahlı ve sopalı İsraillinin Kusra beldesine girdiği görüldü.

Filistin resmi ajansı WAFA, 2 Filistinlinin yaralandığı saldırıda diğer belde sakinlerinin evlerinde mahsur kaldığını bildirdi.

Haberde, İsrail ordusunun bir ambulansın bölgeye girişini engellediği, bölgeye takviye kuvvet gönderdiği aktarıldı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail ordusunun daha önce kapalı askeri bölge ilan ettiği ve sakinlerine abluka uyguladığı Ras el-Ayn bölgesindeki evlerden birine saldırdı, sakinler içeride mahsur kaldı. Ev sakinlerinin karşı koyması neticesinde yaşanan olaylarda 2 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden "İsrailli isyancılar" şeklinde bahsedilerek Filistinlilere taş atılması da dahil olmak üzere şiddetli çatışmalar yaşandığı haberleri üzerine bölgeye asker sevk edildiği bildirildi.

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İsrail ordusunun bölgeye ulaştığında, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir evi kuşattığını gördüğü belirtilen açıklamada, Filistinlilerin evine giren İsraillilerin çıkarıldığı ve grupların birbirinden ayrıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada, kamyonetlere ve diğer araçlara el konulduğu ve araçların soruşturma için İsrail Polisi'ne teslim edildiği iddia edildi.

İsrail ordusunun Kusra ve Calud bölgelerinde operasyonlarını sürdürdüğü savunulan açıklamada, saldırının "kınandığı" ileri sürülürken Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden gözaltına alınan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere karşın İsrail ordusunun Filistin topraklarını gasbeden İsrailli saldırganlardan hiçbirini gözaltına almamış olması, yerel basında tepki çekti.

Aynı bölgede, 9 Ağustos'ta Filistinlileri abluka altına alan İsrailliler, evlerin önüne çadırlar kurmuş ve Filistinlilerin giriş ve çıkışına engel olmuştu.

Daha sonra İsrail ordusu, söz konusu bölgeyi kapalı askeri bölge ilan etmiş, Filistinliler bu kez de İsrail ordusu ablukası altında kalmıştı. Bu süreçte Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, ordunun varlığına rağmen bölgede Filistinlileri rahatsız etmeyi sürdürmüştü.

[1/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. [2/25] Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken İsrail askerleri bölgeye sevk edilen ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesini engelledi. [3/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [4/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [5/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [6/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [7/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, gazeteci ve aktivist Andrey X'i (solda) engelledi. [8/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, gazeteci ve aktivist Andrey X'i (solda) engelledi. [9/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [10/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [11/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [12/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [13/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [14/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [15/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin ve bazı basın mensuplarının bölgedeki hareketini kısıtladı. [16/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [17/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, gazeteci ve aktivist Andrey X'i engelledi. [18/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, gazeteci ve aktivist Andrey X'i engelledi. [19/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [20/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. [21/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. [22/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. [23/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken İsrail askerleri bölgeye sevk edilen ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesini engelledi. [24/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken İsrail askerleri bölgeye sevk edilen ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesini engelledi. [25/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken İsrail askerleri bölgeye sevk edilen ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesini engelledi. × [1/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. [2/25] Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken İsrail askerleri bölgeye sevk edilen ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesini engelledi. [3/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [4/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [5/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [6/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [7/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, gazeteci ve aktivist Andrey X'i (solda) engelledi. [8/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, gazeteci ve aktivist Andrey X'i (solda) engelledi. [9/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [10/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [11/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [12/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [13/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [14/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [15/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin ve bazı basın mensuplarının bölgedeki hareketini kısıtladı. [16/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [17/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, gazeteci ve aktivist Andrey X'i engelledi. [18/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, gazeteci ve aktivist Andrey X'i engelledi. [19/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail güçleri korumasında Batı Şeria’nın güneyinde yer alan El Halil kentinin Eski Şehir bölgesine baskın düzenledi. Baskın sırasında demir bariyerlerle giriş çıkışları engelleyen İsrail güçleri, Filistinlilerin bölgedeki hareketini kısıtladı. [20/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. [21/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. [22/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken bölgeye İsrail askerleri sevk edildi. [23/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken İsrail askerleri bölgeye sevk edilen ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesini engelledi. [24/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken İsrail askerleri bölgeye sevk edilen ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesini engelledi. [25/25] Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kusra beldesinin Ra'sul Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine taş ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdı. Saldırı sonucu 4 Filistinli yaralanırken İsrail askerleri bölgeye sevk edilen ambulans ekiplerinin yaralılara müdahalesini engelledi.

İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırılarında 2'si yabancı gazeteci 4 kişi yaralandı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrailliler, Calud beldesinde bir aileye ve beraberindeki yabancı gazetecilere saldırdı.

Saldırıda bir Filistinli ile eşi ve yabancı 2 gazeteci aldıkları darbeler sonucu yaralandı.

İsrailliler, Kusra beldesindeki Ras el-Ayn bölgesinde bir Filistinlinin evine saldırdı.

Kusra Belediye Başkanı Abdulazim el-Vadi'den alınan bilgiye göre, İsrailliler, eve göz yaşartıcı gaz ve taş fırlattı. Saldırıda bazı Filistinliler gazdan etkilendi ve isabet eden taşlarla yaralandı.

Vadi, İsrailliler ile askerlerin, eve gelen ilk yardım görevlilerinin çalışmasına engel olduğunu dile getirdi.

Vadi ayrıca Kusra beldesindeki 3 eve yönelik ablukanın 21 gündür sürdüğünü, evlerde yaşayan ailelerin gıda, su ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çektiğini kaydetti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyine göre, İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, temmuz ayında Filistinlilere, topraklarına ve mülklerine karşı 2 bin 256 saldırı düzenlemişti.

Bu saldırıların 1.458'i İsrail ordusu tarafından, 798'i ise Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilmişti.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup İsrailli, Cenin'in güneyindeki Arraba kasabası toprakları üzerine kurulan bir yerleşim yeri yakınlarında 2 Filistinliye saldırdı.

Darbedilen Filistinliler hastaneye kaldırıldı ancak sağlık durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan İsrail ordusu, Cenin'in doğusundaki Raba köyündeki Es-Salime Dağı bölgesinde Filistinlilere ait arazileri buldozerlerle düzleştirip bölgede kurulu kaçak bir yerleşim yerine giden yolu genişletti.

İsrail ordusu, yerleşim birimlerini genişletmek ve yol götürmek için sürekli olarak buldozerlerle Filistinlilerin arazilerini düzleştiriyor.