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Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist 'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Şırnak'ta Gabar Dağı kırsalında dün etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin sözde "Gabar Dağı sorumlusu" olduğu tespit edildi.

Ekrem Payan   | 16.05.2019
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist 'Gabar Dağı sorumlusu' çıktı

Şırnak

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin kimliği belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda dün etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Cizre nüfusuna kayıtlı sözde Gabar Dağı sorumlusu "Canfeda" kod adlı Mehdi Danış, diğerinin de Siirt nüfusuna kayıtlı "Kendal Batman" kod adlı Enes Biçen olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

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