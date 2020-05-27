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Şehit yakınlarından 'Can verdik kan da veriyoruz' sloganıyla kan bağışı

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde azalan kan stoklarına destek sağlamak için harekete geçen 120 şehit yakını, "Can verdik, kan da veriyoruz" sloganıyla Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Aziz Aslan   | 27.05.2020
Şehit yakınlarından 'Can verdik kan da veriyoruz' sloganıyla kan bağışı

Diyarbakir

Diyarbakır'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde azalan kan stoklarına destek sağlamak için harekete geçen 120 şehit yakını, "Can verdik, kan da veriyoruz" sloganıyla Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Bir alışveriş merkezi önünde kurulan kan bağışı noktasına gelen Diyarbakır Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİŞAD) üyeleri, Türk Kızılay tarafından "İyilik Kanımızda Var" sloganı ile başlatılan kampanyaya destek verdi.

Kan bağışı öncesinde açıklama yapan DİŞAD Başkanı Rıdvan Işık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini gösteren Kovid-19 nedeniyle, kan bağışının ve stoklarının tükenmeye yüz tuttuğunu söyledi.

Işık, kuruluşundan bu yana halkın kötü gününde yanında olan Türk Kızılayın çağrısı üzerine şehit ailelerinin harekete geçtiğini ifade ederek, "Yüzyıllardır hastalıkta ve sağlıkta, savaşta ve barışta, varlıkta ve yoklukta birbirine yeten bir ülkeyiz ve bundan sonra da birbirimize yeteceğiz." dedi.

"Diyarbakır'daki şehit aileleri olarak 'Biz bize yeteriz' diyoruz. Ülkemiz için canlarımızı şehit verdik, kanımızı da veriyoruz. Şehit aileleri olarak gereken fedakarlığı yapacağız." ifadelerini kullanan Rıdvan Işık, dernek olarak 81 ilde yaşayan tüm şehit ailelerini, "Can verdik, kan da veriyoruz" sloganıyla kan bağışında bulunmaya davet ettiklerini aktardı.

Işık, şehitleri rahmet ve minnetle anarak, gazilere de ömür boyu sağlık ve sıhhat dilediklerini iletti.

Açıklamanın ardından şehit yakınları kan bağışında bulundu.

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