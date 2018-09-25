Şarkıcı Mustafa Topaloğlu hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun hastaneye kaldırıldığı ve tıkanan bir kalp damarına stent takıldığı bildirildi.

İSTANBUL

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 03.00 sıralarında göğüs ağrısı ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine başvuran Mustafa Topaloğlu'nun, akut koroner sendrom ön tanısı ile koroner anjiyografi çekilmek üzere anjiyo ünitesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Kalp damarlarından birinin tıkanıklığı nedeniyle sorunlu damara stent konulmuştur. Şu an hastamızın bütün parametreleri stabil, şuuru açıktır. Yoğun bakımda tedavi gören hastamızın yarın sabah normal servise alınması planlanmaktadır." denildi.



Muhabir: Murat Paksoy



