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Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, beyaz kumsalı ve turkuaz suyuyla ''Türkiye'nin Maldivleri'' olarak ünlenen Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu bildirildi.

Bilal Altıok   | 19.07.2020
Salda Gölü'nün suyunun içilebilir kalitede olduğu açıklandı

Burdur

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Su analiz sonuçlarına göre Salda Gölü'müzün suyu içilebilir." ifadesini kullandı.

Vali Arslantaş, berrak suyunun güzelliğiyle göz kamaştıran Salda Gölü'nün fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Araştırma ve Tescil Dairesi Başkanı Ümit Turan da geçen yıl Salda Gölü kıyısında yaptığı açıklamada, göl çevresinde alınan koruma tedbirleri sayesinde göl suyunun içme suyu kalitesine sahip olduğunu kaydetmişti.

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