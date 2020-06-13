Sahil Güvenlik Komutanlığınca son bir haftada 381 düzensiz göçmen yakalandı
Son bir haftada 381 düzensiz göçmenin yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 5-11 Haziran tarihleri arasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında 05-11 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen 14 olayda toplam 381 düzensiz göçmen yakalanmış/kurtarılmış, 3 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. pic.twitter.com/ZIMDXOxuqO— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) June 13, 2020
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 14 olayda, 381 düzensiz göçmenin yakalandığı, 3 göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.