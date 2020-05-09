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Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek moral buldu

Yeni tip koronavirüsle (Kovis-19) mücadelede en ağır yükü taşıyan, gece gündüz fedakarca hizmet veren sağlık çalışanları, "Hababam Sınıfı" filmindeki şarkıyı söyleyerek ve dans ederek moral buldu.

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 09.05.2020
Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek moral buldu

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları, Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken morallerini de yüksek tutmaya çalışıyor. 

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz'ün sosyal medya hesabından "Ekip yorgun ama hala motive" ifadesiyle paylaştığı videoda, özel giysili ve maskeli sağlık personelinin,"Hababam Sınıfı" filminde seslendirilen "Bu ne dünya kardeşim, seven sevene" şarkısını söyleyerek dans ettiği görülüyor.

Görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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