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RTÜK, KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi

Yasemin Kalyoncuoğlu   | 21.04.2021
RTÜK, KRT ve Halk TV'ye en üst sınırdan idari para cezası verdi

Ankara

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un KRT'de ve Afşin Hatipoğlu'nun Halk TV'de katıldığı televizyon programlarında kullandıkları ifadeler nedeniyle yayıncı kuruluşlara en üst sınırdan idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, izleme uzmanlarının raporlarının görüşüldüğü Üst Kurul Toplantısı'nda, KRT'de yayınlanan “Şimdiki Zaman” programında Özkoç'un sözleri incelendi.

Özkoç'un yayındaki "Tüm diktatörlerin başına gelen onun da başına gelecektir. Türkiye’nin tek kurtuluşu Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardan gitmesidir." şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığı tespit edilerek yayıncı kuruluşa en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Üst Kurul, ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Haber Masası" programına konuk olan Afşin Hatipoğlu'nun ifadelerini, MHP'ye iftira niteliği taşıdığı gerekçesiyle Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a aykırı buldu.

Halk TV hakkında en üst sınırdan idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

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