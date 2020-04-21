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Romanya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi

Romanya'da bulunan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye’ye dönmek isteyen Türk vatandaşlarının getirilmesi için Bükreş'e gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, İstanbul'a geldi.

Kenan Irtak   | 21.04.2020
Romanya'daki Türk vatandaşları yurda getirildi Fotoğraf: İsa Terli/AA

İstanbul

Romanya'da kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen THY uçağı, Bükreş'ten aldığı yolcularla saat 14.50'de İstanbul Havalimanı'na indi 

Havalimanında inen yolcular sağlık kontrolünden geçtikten sonra, bindirildikleri otobüslerle karantinaya alınacakları Düzce'deki yurda gönderildi.

Tahliye edilenleri götürecek otobüsün personelinin, maske ile gözlük taktığı ve tulum giydiği görüldü.


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