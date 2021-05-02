Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 teröristin ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan’ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 2, 2021
Bölgede tespit edilen 2 PKK’lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46’ya yükseldi. pic.twitter.com/ZAdJ17fqZy
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.