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Türkiye

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Aybüke İnal   | 15.07.2020
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başarıyla devam ettiği belirtilerek, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi. 

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