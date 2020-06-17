MSB: Hava Kuvvetleri Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin paylaşım yapıldı.
Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/eWWwPpJH9c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020
"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti." Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.