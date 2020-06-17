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MSB: Hava Kuvvetleri Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığının dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir ettiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.06.2020
MSB: Hava Kuvvetleri Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin paylaşım yapıldı.

 Pençe-Kaplan Operasyonu'na ilişkin görüntülerin yer aldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, dün gece başlayan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti."


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