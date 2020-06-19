MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabındaki paylaşımda, operasyonun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.
Kararlı, Güçlü, Korkusuz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2020
Haftanin’de, #PençeKaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/Fkm8zuniz4
Operasyon sırasında bulunan bir mağaranın komandolar tarafından imha edildiği görüntülere de yer verilen paylaşımda, "Kararlı, güçlü, korkusuz. Haftanin'de, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.