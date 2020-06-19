Euro
7.69
Dolar
6.85
BIST 100
113,901.00
Altın
1,729.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya’da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programında konuşuyorAjansı Editör Masası’na konuk oldu
logo
Türkiye

Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz Modülü' oluşturuluyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadına yönelik şiddetle mücadelede kalıcı tedbirler alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Duygu Yener   | 19.06.2020
Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz Modülü' oluşturuluyor

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, şiddete tekrar maruz kalma ya da can güvenliği tehlikesi yüksek olan mağdurları zamanında tespit etmek için Aile Bilgi Sistemine entegre edilmek üzere Risk Analiz Modülü geliştiriliyor. 

Risk Analiz Modülü çalışması kapsamında, veriye dayalı, geçerli ve güvenilir bir risk değerlendirme ölçeği geliştirilecek. Ölçek ile belirlenen risk düzeyi doğrultusunda sosyal hizmet müdahalesi sağlanacak.

Çalışmaya, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığından ilgili uzmanlar da katkı veriyor. Risk Analiz Modülü kapsamında, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) için hazırlanan hizmet standartları doğrultusunda risk yönetimi adımları da belirlendi.

Pilot çalışma başlatılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yakın zamanda geliştirilen risk değerlendirme ölçeğinin psikometrik özelliklerinin test edilerek belirlenmesi amacıyla pilot çalışma başlatılacağını bildirdi.

Selçuk, "Pilot uygulama ile elde edilen veriler kapsamında risk değerlendirme ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilerek çıkan sonuçlar doğrultusunda bilimsel kanıta dayalı bir risk ölçeği oluşturulacak." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, çalışmaların tamamlanmasının ardından Kadına Yönelik Şiddet Vakalarında Risk Analizi Sisteminin uygulamaya konularak 81 ilde yaygınlaştırılacağını kaydetti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hazırlanarak 2019 Kasım ayında yürürlüğe giren 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planında, Bakanlığın hedefleri arasında "Kadına yönelik şiddet olaylarının risk analizinin doğru yapılabilmesi amacıyla Aile Bilgi Sistemine entegre edilmek üzere risk analiz modülü geliştirilecektir." faaliyeti yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüksek kortizol seviyesi Kovid-19 hastalarında ölüm riskini artırabilir
Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide
Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 594 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 570 bine yaklaştı

Benzer haberler

Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz Modülü' oluşturuluyor

Kadına yönelik şiddeti önlemede 'Risk Analiz Modülü' oluşturuluyor

Türkiye'de kadınların espora ilgisi katlanarak artıyor

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Elazığ'da genç kızın babası tarafından öldürülmesine tepki

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Bingöl'deki deprem sonrası psikososyal destek ekiplerimiz sahada
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geri ödeme listesinde 8 bin 610 ilacımız var

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Geri ödeme listesinde 8 bin 610 ilacımız var