Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Haftanin bölgesine giden komandoların ve atış yapan topçu birliklerinin görüntüsünü paylaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 18.06.2020
MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

MSB "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan topçu birliklerinin atış görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini vuran topçu birliklerinin atış görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, topçuların fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atar atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin imha edilmeye devam edildiği belirtildi.

Paylaşılan videoda da topçu birliklerinin atış yapma görüntüleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 450 bini aştı
DSÖ, steroid ilacının Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırmasını memnuniyetle karşıladı
Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan görüntüler paylaştı

MSB: Hava Kuvvetleri Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar Haftanin’de terör hedeflerini imha ediyor

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi

Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi