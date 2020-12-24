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Dünya

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hamdi Çelikbaş   | 24.12.2020
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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