Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri Komutanlığının icra ettiği hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 24, 2020
Irak kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın icra ettiği hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/gXuGCm554T
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