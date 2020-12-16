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MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 16.12.2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde 3 Barış Pınarı bölgesinde bir terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 3, Barış Pınarı bölgesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan bir PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.


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