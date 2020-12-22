Milli Savunma Bakanlığından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi

Ankara
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildi.
Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çok yönlü eğitimlere devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2020
Uzman personelimiz tarafından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimleri verildi. pic.twitter.com/YrXcu6E7aL
Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çok yönlü eğitimlere devam edildiği belirtilerek, uzman personel tarafından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimleri verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.