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Dünya, Libya

Milli Savunma Bakanlığından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildiğini duyurdu.

Özcan Yıldırım   | 22.12.2020
Milli Savunma Bakanlığından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimi verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında, Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaştırılması için çok yönlü eğitimlere devam edildiği belirtilerek, uzman personel tarafından Libya Silahlı Kuvvetlerine atış eğitimleri verildiği kaydedildi.

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