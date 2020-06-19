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MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların, terör örgütünün sığınak, barınak ve mağaralarını imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 19.06.2020
MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, operasyonun başarıyla devam ettiği bildirildi.

Operasyona katılan komandoların, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mağaraları imha ettiği görüntülere yer verilen paylaşımda, "Kahraman komandolarımız teröristlerin ininde. Arama-tarama faaliyetlerini aralıksız sürdüren komandolarımız terör örgütü PKK'nın Haftanin'deki sığınak, barınak ve mağaralarını teker teker imha ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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