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Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Türk Polis Teşkilatında 4 bin 29 personel bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Orhan Onur Gemici   | 19.06.2020
Emniyet Teşkilatında amir sınıfı terfileri belli oldu

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksek ve Merkez Değerlendirme kurullarının, Emniyet Teşkilatı amir sınıfı personelinin 2020 yılına ilişkin terfi değerlendirmeleri sonuçlandı.

Değerlendirme sonucu, 230 personel 2. sınıf emniyet müdürlüğüne, 268 personel 3. sınıf emniyet müdürlüğüne, 115 personel 4. sınıf emniyet müdürlüğüne, 113 personel emniyet amirliğine, 276 personel başkomiserliğe ve 3 bin 27 personel komiserliğe terfi ettirildi.

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