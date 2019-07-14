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Pençe Harekatı'nda 3 teröristin cesedi bulundu

Pençe Harekatı kapsamında bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

Mehmet Tosun   | 14.07.2019
Pençe Harekatı'nda 3 teröristin cesedi bulundu

Ankara

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatın devam ettiği bölgedeki bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.

Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.

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