Pençe Harekatı'nda 3 teröristin cesedi bulundu
Pençe Harekatı kapsamında bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.
Ankara
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda, bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.
Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/2eVQIDLe26
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Temmuz 2019
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Buna göre, harekatın devam ettiği bölgedeki bir mağarada 3 teröristin cesedi bulundu.
Böylece harekat kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.