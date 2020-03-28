Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor

Tekirdağ'da koronavirüs tedbirleri kapsamında semt pazarlarında sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor.

Mesut Karaduman   | 28.03.2020
Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Türkiye genelinde il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazarlarında uyulması gereken kurallar, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından valiliklere gönderilen ek genelge kapsamında vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaçların satışına izin verilmiyor.

Süleymanpaşa ilçesinde kurulan semt pazarında önceden kıyafet, ayakkabı ve benzeri ürün satışı yapan esnafın, tezgahlarını açmadıkları gözlendi.

Pazarda sebze, meyve, tahıl, bakliyat ve temizlik malzemesi satışı sürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, pazarda kontrollerine devam ediyor.

Pazarcı İbrahim Kaya, AA muhabirine, devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin bu süreçten güçlü bir şekilde çıkacağına inandığını belirten Kaya, "Bu kararın alınması iyi oldu. Çünkü bu salgın kalabalık ortamlarda yayılıyor. Pazarlar da kalabalık ortamlar olduğu için böyle bir tedbir alınması yerinde oldu. Herkes rahat rahat alışverişini yapıyor. Allah ülkemizi daha beterinden saklasın." dedi.

Pazarda alışveriş yapan Erol Akyüz de alınan kararı olumlu bulduğunu belirterek, zorunlu olmadıkça evlerden çıkılmaması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İspanya'da Kovid-19'dan bir günde 832 kişi hayatını kaybetti
Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
Atina Kovid-19 önlemleri nedeniyle 'hayalet kent'e döndü

Benzer haberler

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Türkiye'deki Arap doktorlar, Kovid-19'la mücadelede Türkiye'ye destek olmak istiyor

İspanya'da Kovid-19'dan bir günde 832 kişi hayatını kaybetti

Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor

Turizm merkezlerinin sahil ve plajları koronavirüs tedbirleri nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor
Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor

Pazarlarda sadece gıda ve temizlik ürünlerinin satışı yapılıyor

İHH, işten çıkarılanlar için 10 milyon liralık yardım kampanyası başlattı

İHH, işten çıkarılanlar için 10 milyon liralık yardım kampanyası başlattı