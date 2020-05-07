Pazar yerlerinde bazı ürünlerin satışı ile ilgili kısıtlamalar kalkıyor
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu yeni bir genelge gönderdi. Genelgeyle pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırdı.
Ankara
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu yeni bir genelge gönderdi.
Buna göre, pazarlarda giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye malzemelerinin satışının kısıtlanmasına ilişkin alınan karar 11 Mayıs'tan itibaren kaldırdı.
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