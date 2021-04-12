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Türkiye

Özel Kuvvetler'den gece şartlarında paraşütle sızma atlayışı

Muhammed Ali Toruntay   | 12.04.2021
Özel Kuvvetler'den gece şartlarında paraşütle sızma atlayışı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.

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