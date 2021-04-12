Özel Kuvvetler'den gece şartlarında paraşütle sızma atlayışı
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin videoyu paylaştı.
Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı...🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/CF7tBkAZrD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2021
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri, en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı." ifadesine yer verildi.