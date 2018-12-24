ÖSO komutanından Fransa'ya YPG/PKK tepkisi

ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebu Bekir, "Fırat'ın doğusu, PKK ve DEAŞ'tan kurtarıldığında Macron'un sözlerinin anlamsız olduğunu göreceğiz. Bölgelerimizi PKK ve DEAŞ'tan kurtaracağız." dedi.

AZEZ - Ömer Koparan

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Hamza Tümeni komutanı Seyf Ebu Bekir, ABD ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusu için anlaşmasından sonra, Fransa'nın terör örgütü YPG/PKK'ya desteğinin ancak lafta kalacağını söyledi.

Ebu Bekir, ABD'nin çekilmesinden sonra Fransa'nın, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya destek açıklamasında bulunmasını AA muhabirine değerlendirdi.

"Bu, aslında Fransa'nın politikasının iflasının göstergesidir." diyen Ebu Bekir, şöyle devam etti:

"Fırat'ın doğusunda ABD-Türkiye anlaşması sonrası Fransa'nın PKK'ya destek verebileceğini zannetmiyoruz. Fransa, bunu yapmakta acizdir. Fırat'ın doğusu, PKK ve DEAŞ'tan kurtarıldığında Macron'un sözlerinin anlamsız olduğunu göreceğiz. Bölgelerimizi PKK ve DEAŞ'tan kurtaracağız."

Ebu Bekir, Fransa'nın işgalci bir devlet olduğunu vurgulayarak "Fransa'nın geçmişte Suriye'de işgalci güç olduğu herkes tarafından biliniyor. Fransa, mümkün olan en büyük kazanımı sağlamak için askeri varlığını koruma çabasındadır. Fransa, YPG'ye askeri ve lojistik destek verdi. Fransız kimlikleriyle YPG safında çatışan çok sayıda kişi var." ifadelerini kullandı.

ÖSO komutanı, YPG/PKK elebaşlarının Fransız yetkililere ziyarette bulunduğunu ve "ABD'nin onayı olmadan size destek ve koruma sağlayamayız." yanıtı aldığını öğrendiğini söyledi.

Ebu Bekir, "Fransa Suriye halkının düşmanı olduğu ve terör örgütü YPG/PKK ile iş birliği yaptığı için, onun tutumu bizi ilgilendirmez." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, dünkü açıklamasında, ABD'nin çekilme kararından üzüntü duyduğunu belirterek "Sahada teröristlere, Paris'te ve diğer yerlerde terör saldırıları düzenleyenlere karşı mücadele edenler SDG ve Suriye'deki Kürtlerdir. Dolayısıyla herkesi sorumluluğa çağırıyorum ve onlara borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." ifadesini kullanmıştı.

YPG/PKK elebaşları İlham Ahmed ve Riad Dirar, ABD'nin çekilme kararından sonra Macron'dan randevu istemiş ancak danışmanlarıyla görüşebilmişti.

Fransız ordusu, Suriye'nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede en az 5 askeri üste varlık gösteriyor. Fransız özel kuvvetler mensuplarının da aralarında olduğu 100'den fazla asker, terör örgütü YPG/PKK ile çalışıyor. Fransız askerleri, Irak'tan sıklıkla giriş çıkış yapıyor.