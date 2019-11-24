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Türkiye

Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeni Kutluoğlu, "Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı." dedi.

Hikmet Faruk Başer   | 24.11.2019
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu, AA muhabirine, İstanbul İmam Hatip Lisesinde öğrencisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı anlattı. 

İstanbul'da yaşayan ve vaktini yazarlığa adayan Kutluoğlu, 1959 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesinde öğretmenliğe başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imam hatip okulunda öğrencisi olduğunu belirten Kutluoğlu, şöyle konuştu:

''Onun öğretmeni olduğum için mutluyum. Ben meslek dersleri öğretmeniydim. O da öğrencilerim arasındaydı. O bir kere İstanbulluydu. Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı. Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı.''

''Cumhurbaşkanı her zaman büyük hizmetler yaptı''

Kutluoğlu, bir imam hatip öğrencisinin o dönemlerde bu konumlara geleceğinin kimsenin aklı ve hayalinden geçmediğini dile getirerek, ''Cumhurbaşkanımız bir yerde bir şiir okudu onu hapse attılar. Cumhurbaşkanı her zaman büyük hizmetler yaptı. Bunlardan mutlu oluyorum.'' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birçok kez karşılaştıklarını anlatan Kutluoğlu, şunları kaydetti:

''Bir iftar programında kulağına bir ayet okudum. Ayetin Türkçe karşılığı 'Allah'a güven, Allah'a dayan, Allah'ı vekil et. Vekil olarak o yeter sana.' O da bana 'Hocam zaten başka bir şeye güvenilmiyor, Allah'a güveniyoruz.' dedi. Sonra onu uğurladık. İlim Yayma gecesinin bir programında öğrencilik dönemlerinden bahsetti, o zamanları anlattı. Bizim için 'O zamanlar bize şöyle hizmet ederlerdi, yurtta kalıyorduk gece yurt müdürü dolaşır üstü açılanın üstünü kapatır, uyumayanları teselli eder, bize baba gibi davranırlardı. Bir tanesini karşımda görüyorum. Yahya Kutluoğlu bakın orada oturuyor.' dedi. Bunları unutmaması beni mutlu ediyor.''

''Cumhurbaşkanı olmasaydı bugün imam hatip okulu ismi bile yoktu''

Kutluoğlu, imam hatip okullarının günümüzde rahat bir şekilde eğitim vermesinde Erdoğan'ın katkısının büyük olduğunu ifade etti.

Ömründe çok cumhurbaşkanı, başbakan gördüğünü vurgulayan Kutluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

''Ama öğrencim diye değil, onun gibi Cumhurbaşkanlığı bize yapan olmadı. Onun döneminde imam hatip okulları açıldı. Okulların kuruluşundan itibaren gelip geçen siyasilerin büyük çoğunluğu imam hatip okullarını kapatmak istikametinde çalışmalar yaptı. Ben bunları okul müdürü olarak yaşadım. Öyle bir dönem oldu ki, 71 imam hatip okulundan 35'i kapandı. Öğrencim, Cumhurbaşkanımız geldi okulları eski haline çevirdi, nefes aldırdı. Eğer Erdoğan Cumhurbaşkanı olmasaydı bugün imam hatip okulu ismi bile yoktu. Değil binası, öğrencisi, ismi silinip gidiyordu. Okulların rahat çalışmasına imkan sağladı. Bu hizmeti bir başka cumhurbaşkanınından, başbakandan görmedik.''

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