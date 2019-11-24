Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
İstanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir." yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
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#24KasımÖğretmenlerGünü https://t.co/kJ0CbX0asF pic.twitter.com/3gLagoAZ26— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 24, 2019