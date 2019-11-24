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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Elif Küçük   | 24.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü paylaşımı

İstanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabındaki paylaşımında, tahtaya elindeki kalemle "Oku, düşün, uygula, neticelendir." yazdığı fotoğrafına yer vererek, "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun." ifadelerini kullandı. 

Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı 

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