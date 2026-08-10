İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü.

İsrail basını: Netanyahu, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana "şans vermeye" hazır İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a, Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun ABD muhabiri Barak Ravid'in İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Netanyahu geçen hafta Kushner ile telefonda görüştü.

Netanyahu'nun görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını ancak plana şans vermeye hazır olduğunu belirttiği, bu kapsamda Gazze'ye yönelik saldırıların azaltılması ve İsrail ordusunun "Sarı Hat"ın batısına ilerlememesi konusunda taahhütte bulunduğu iddia edildi.

Kanal 12'nin internet sitesi N12'de yer alan haberde de Gazze Barış Kurulu'nun İsrail'den plana şans vermesini, ordunun mevcut aşamada Sarı Hat'taki konumunu korumasını ve askerlere doğrudan tehdit bulunmadıkça hattın ötesine ateş açmamasını istediği belirtildi.

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze Şeridi'nde işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu.

Gazze Barış Kurulu Temsilcisi, Hamas'ın silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'den çekileceğini savundu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov da İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yol haritası, Gazze Şeridi'nin bir daha asla İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturmamasını garanti etmeyi amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Duyurulan planın üç temel unsura dayandığını açıklayan Mladenov, bunları "Gazze'nin tamamen silahsızlandırılması, Gazze'nin idari sorumluluğunun bir ulusal komite aracılığıyla Barış Kurulu'na devredilmesi ve anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek uluslararası bir güvenlik gücünün bölgeye girmesi" olarak sıraladı.

Barış Kurulu tarafından 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritası, Hamas'ın silahsızlandırılması ile İsrail'in Gazze’den kademeli bir şekilde çekilmesinin eş zamanlı gerçekleştirilmesini öngörmesine rağmen, Mladenov, İsrail'in silahsızlanma yönünde sahada fiili adımlar atılmadan herhangi bir çekilme gerçekleştirmek zorunda olmayacağını söyledi.

Mladenov, "Eğer fiili bir silahsızlanma gerçekleşirse, silahlar gruplardan alınır, depolanır ve nihayetinde kullanılmaz hale getirilirse, evet o zaman İsrail Gazze'den çekilecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesinin bölge bölge gerçekleşeceğini belirten Mladenov, her bölgedeki silahsızlanma süreci sona erdiğinde İsrail ordusunun kademeli olarak geri çekileceğini söyledi.

Mladenov, planın İsrail'in güçlerine yönelik herhangi bir "ani tehdide" karşılık vermesini de engellemediğini ifade etti.

Silahsızlanmanın, ağır ve hafif silahların yanı sıra tünelleri, silah üretim tesislerini ve Gazze Şeridi'ndeki Hamas haricinde diğer grupları da içine alacak şekilde "her türlü silahı" kapsadığını belirten Mladenov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üzerinde anlaşmaya varılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya Hamas unsurlarının eğitime ve yeniden silahlanmaya devam etmesi durumunda süreç durdurulacak ve bir sonraki aşamaya geçilmeyecektir.”

Türkiye ve Katar'ın rolüne değinen Mladenov, Mısır ile birlikte bu ülkelerin Hamas'ın yeni yol haritasını onaylamada "belirleyici" olduğunu vurguladı.

Mladenov ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve diğer Körfez ülkeleri ile Fas'ın da plana destek verdiğine işaret etti.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas’ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Netanyahu ise dün yaptığı açıklamada İsrail'in 15 maddelik planı kabul etmediğini ve Hamas tamamen silahsızlandırılmadan Gazze'den çekilmeyeceklerini savunmuş, bununla birlikte ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti.