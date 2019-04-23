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Muhtar Kökmen: Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından haberimiz yoktu

Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Kökmen, "Kemal Bey'in mahallemizde, şehit cenazesine katılacağından kesinlikle haberimiz yoktu. Ne Kemal Bey'den ne de CHP il ve ilçe teşkilatından bize kesinlikle katılımla ilgili bilgi gelmedi." dedi.

Tanju Özkaya   | 23.04.2019
Muhtar Kökmen: Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağından haberimiz yoktu

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğradığı Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nin muhtarı Halil Kökmen, "Kemal Bey'in mahallemizde, şehit cenazesine katılacağından kesinlikle haberimiz yoktu. Ne Kemal Bey'den ne de CHP il ve ilçe teşkilatından bize kesinlikle katılımla ilgili bilgi gelmedi." dedi.

Kökmen, gazetecilere açıklamada son gelişmeler nedeniyle şehit yakınları olarak acılarını yaşayamadıklarını, köylerinin böyle bir olayla anılmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

"Bize şehit acısını bile yaşatmadılar. Bu olaylar bizi çok üzdü, burada acımızı yaşamıyoruz. Bizim üstümüzden şey yapmasınlar, acımızı yaşamak istiyoruz." diyen Kökmen, olayda iddia edildiği gibi bir provokasyonun söz konusu olmadığını söyledi.

"Oradakiler tamamen mahallemizin halkıydı. Dışarıda gelen yoktu. O anki öfkeyle bir şey oldu, üzüntü duyduk. Halk, 'PKK ile birlik olmayın, askerimiz ile güvenlik güçlerimiz ile birlik olun.' dedi. Biz kurşun acısını yaşarken, neler yaşıyoruz bilmiyorum." ifadelerini kullanan Kökmen, şöyle devam etti:

"Kemal Bey'in mahallemizde, şehit cenazesine katılacağından kesinlikle haberimiz yoktu. Ne Kemal Bey'den ne de CHP il ve ilçe teşkilatından bize kesinlikle katılımla ilgili bilgi gelmedi. Kemal Bey'in mahallemize, cenazemize gelmesi kesinlikle sürpriz oldu. Namaz kılınma anıydı, bağrışmaları duyunca Kemal Bey'in geldiğini anladık."

"Geçmiş olsun ziyaretine gidecektik"

Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun ziyaretine gitmek için randevu talep ettiklerini aktaran Kökmen, "Kemal Bey'e perşembe günü bir özür ziyaretinde bulunmak istiyorduk ama televizyondan gördüğüm kadarıyla bizden önce HDP örgütlerini kabul etmiş. Onların 'geçmiş olsunlarını' kabul etmiş. Ondan dolayı şehit ailesi olarak biz bu ziyaretimizden vazgeçtik, gelmeyeceğiz. Kemal Bey kusura bakmasın. Bizim canımızı, kanımızı alanlarla bir araya gelmesi bizi üzdü." şeklinde konuştu.

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