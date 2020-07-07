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Türkiye

Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı gerçekleştirildi.

Durmuş Genç   | 07.07.2020
Muğla'daki mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı Fotoğraf: Durmuş Genç/AA

Muğla

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla projelendirilen lavanta bahçesinde ilk hasat alımı yapıldı. 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla’da görev yapan gazeteciler ile tarlaları mor renge boyayan lavantaların ilk hasadını gerçekleştirdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Gürün, Muğla'nın turizm ve tarım kenti olduğunu belirterek, çalışmaya 2015 yılında başladıklarını ifade etti.

Gürün, "Kentte lavanta ve tıbbi aromatik bitkilerin yanı sıra ceviz, sakız ağacı fidanı dağıtımı yaptık. Dünya’da çam balı üretiminde birinci olan arıcılarımıza destek sağlayarak petek temizliği yapıp bal üretimi ile ilgili eğitimler verdik." diye konuştu.

Yeniköy Mahallesi’nde 27 dönümlük arazinin 5 dönümüne lavanta diktiklerini anlatan Gürün, şöyle konuştu:

"Lavanta güzellikleri ile kıyısal Muğla’yı, hasat edildikten sonra yağı ile de kırsal Muğla’yı memnun etti. Muğla'mızın toprakları ne eksen yetişecek nitelikte ve verimlilikte topraklar. Koku Vadi projemizi hayata geçirdiğimiz 27 dönümlük arazimizin 5 dönümüne lavanta diktik. Lavanta güzellikleri ile çekim merkezi olurken yağı ile de üreticisine kazandırıyor. Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezini kurduğumuz Muğla'mızda distilasyon (damıtma) tesisi ile bu lavantaların yağını çıkarıyoruz. Bunun yanında kekik, ada çayı, biberiye, nane, mercanköşk üretiyoruz."

Gürün, 5 dönümlük tarlaya dikilen lavantaların, Muğlalıların ve turistlerin ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

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