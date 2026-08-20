Ticaret Bakanı Bolat: İhracatta son 38 ayın 28'inde aylık rekorlar kırdık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, partinin 25'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara'da yüz binlerin katılımıyla kutladıklarını anımsatarak, orada AK Parti'nin teşkilatıyla dimdik ayakta olduğunu herkesin gördüğünü ifade etti.

Partinin 24 yılını bitirmek üzere olduğunu aktaran Bolat, "3 Kasım 2026 tarihinde yani yaklaşık 2,5 ay sonra 24 yıllık hizmet dönemi tamamlanmış oluyor. İnşallah bunu önümüzdeki Cumhurbaşkanı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın, halkımızın inşallah büyük bir oy çoğunluğuyla yeniden seçilmesi ve AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber Cumhur İttifakımızın da genel seçimleri, parlamento seçimlerini kazanmasıyla yeniden göstereceğiz." diye konuştu.

Bakan Bolat, AK Parti'den önce Türkiye'de Cumhuriyet'in 79 yaşında olduğunu ve o dönemde 58 hükümetin değiştiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"Ortalama 1 yıl 3 ayda hükümet değişiyordu. 1990'lı yıllarda 11 hükümet değişmişti. Hepsi koalisyon hükümetleri ve Türkiye ekonomisi gerçekten çok geriye gitmişti. 1990'da milli gelirimiz kişi başına 3 bin dolardı. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılının sonunda da 3 bin 600 dolardı. 11-12 sene boşa geçmişti. Her 8-10 ayda, 12 ayda değişen hükümetler, yaklaşık 35-36 bakanlık koalisyon hükümetleri arasında paylaşılıyordu. Böyle bir dönemdi ama aziz ve necip milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın güven veren güçlü liderliği ve teşkilatlarımızın çalışkan, üretken hizmetleri, performansıyla Türkiye'mizin her alanda, tarımdan sanayiye, hizmetlerden ticarete, ulaştırmadan altyapıya, enerjiden çevreye, savunma sanayisinden güçlü orduya büyük başarıları görünce 17 seçim üst üste AK Parti'mizi iktidara taşıdı."

"Enerji üretimi 4 katına çıktı"

Türkiye'nin son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydettiğini bildiren Bolat, "Dünyada altyapısı, üst yapısı en iyi ve en yeni ülkelerden biri haline geldik. Yapılan altyapı, üst yapı, ulaştırma hizmetleri hepsi ortada. Enerji üretimi 4 katına çıktı, 340 milyar kilowatt saate geldi ve hiç görmediğimiz, tanışmadığımız rüzgar, güneş, jeotermal enerji kaynaklarıyla beraber yenilenebilir enerji, toplam enerji kaynaklarımızın yüzde 50 payına ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bolat, milli gelirin büyüdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"AK Parti'den önce milli gelirimiz 1 birimken AK Parti'den sonra dolar bazında milli gelirimiz 7 birim oldu. 238 milyar dolardan devraldık, 1 trilyon 640 milyar dolara çıkardık. İhracatımız 8 kat arttı. 50 milyar dolardan mal ve hizmet ihracatı toplamı 401 milyar doları geçtik Allah'a çok şükür. Ağustos ayı sonunda inşallah daha da yukarıya doğru tırmanacağız ve 280 milyar dolar mal ihracatı müjdesi vermeyi ümit ediyoruz. Sanayilerimiz dünyada 'enler' arasında genelde ilk 10'un içinde. Bazı sanayiler ve sektörlerde ilk 5'in içindeyiz, turizmde olduğu gibi müteahhitlikte ikinciyiz ve otomotiv sanayinde 13'üncüyüz, beyaz eşyada Avrupa'da birinciyiz. Makine üretimimiz hızla yükseliyor. Yani katma değerli ürünler üreten, ihraç eden bir ülke olduk."

"Yaklaşık 6 yıldır hep pozitif büyüme sağlıyoruz"

Bolat, 3 yıl önce göreve başladıklarında önlerinde çözmeleri gereken iki büyük sıkıntı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birisi 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak, yıkılmış 11 şehri ayağa kaldırmak, 13 milyon vatandaşımızı rahat ettirmek. Bunun da mali faturası o günün hesabıyla 105 milyar dolardı. Türkiye'nin 2023 bütçesi de 240 milyar dolardı. Yani Türkiye'nin devlet bütçesinin yüzde 40'ını harcayıp 11 vilayeti ayağa kaldırmak gerekiyordu. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, başkanlığı altında bu kadrolar bunu başardı. 3 yılda o bölgeleri ayağa kaldırdık. Bunu yaparken de diğer şehirlerimizi de ihmal etmedik Allah'a çok şükür. Türkiye ekonomisi büyümeye devam etti ve son 23 çeyrektir, yani yaklaşık 6 yıldır hep pozitif büyüme sağlıyoruz."

İhracatlarının her ay genel anlamda artış gösterdiğini vurgulayan Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 38 ayın 28'inde aylık rekorlar kırdık. 38 ayın 21'inde de aylık artışlarımız oldu. Türkiye görüyorsunuz bir dış ticaret, ödemeler dengesi krizi elhamdülillah yaşamadı bu son dönemde. Döviz dengelerimiz iyi Allah'a çok şükür ama bunlar dikensiz gül bahçesinde başarılmadı. Dünya ekonomisinin durgunlaştığı, ticaret savaşlarının kıyasıya olduğu ve ülkelerin ihracat pazarlarında birbiriyle ölüm kalım mücadelesi verdiği bir dönemde başarıldı ve ekonomideki durgunluk dış talebin düşmesine yol açtı. Kuzeyimizdeki, güneyimizdeki, doğumuzdaki savaşlar, enerji krizleri, enerji fiyatlarının 2 katı, 3 katı artışına yol açtı; Rusya-Ukrayna Savaşı ve Körfez savaşları... Böylesine bir ortamda Türkiye topraklarına ve vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmedi. Bilakis, 42 yıllık terör belası sona erdirildi, terör örgütü pes ettirildi ve dağıtılma noktasına getirildi. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge Projesi Çerçeve Kanunu da çıkarıldı. Milli birlik ve kardeşlik inşallah pekiştiriliyor."

Bolat, böylesine dış ve iç şartların zorluklarla olduğu bir dönemde daha çok çalışarak vatandaşlar ve Türkiye için bu esenlik tablosunu meydana getirdiklerine dikkati çekti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaletiyle geçen yıl Kütahya'daki esnafa 1,6 milyar lira destek verdiklerini hatırlatan Bolat, bu yıl temmuz sonu itibarıyla 860 milyon lira finans desteği sağladıklarını aktardı.

Bolat, yarın TESKOMB kefaletiyle 100 milyon liralık esnaf finansman desteği göndereceklerini bildirdi.

Türkiye'nin dünyadaki mazlumları asla unutmadığını dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Gazze'de, Filistin'de, Kudüs'te, Arakan'da, Somali'de dünyanın neresinde bir mazlumun tırnağına zarar gelse Türkiye ve Türk halkı 'Biz buradayız.' diyor. Devletimiz, Kızılayımız, AFAD'ımız ve gönüllü teşekküllerimiz hemen yardıma koşuyoruz. Bu da bizim milletimizin alicenaplığını, yardımseverliğini, cömertliğini gösteriyor. İyi ki aziz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarıyız ve bu milletin evlatlarıyız."

Öncesinde Kütahya Valiliğini ziyaret eden Bakan Bolat, burada Vali Musa Işın ile görüştü. Ardından MHP Kütahya İl Başkanlığına geçen Bakan Bolat, burada MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker ve partililer tarafından karşılandı.

Bakan Bolat'a, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ve partililer eşlik etti.

Bakan Bolat, Kütahya'da STK temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren seramik, cam, porselen, çini gibi taşa ve toprağa dayalı sanayi sektörlerinin çok hızlı geliştiğine işaret ederek, "Bugün Türkiye bu sektörde dünyada 7'nci büyük ülke konumunda." dedi.

Zafer Kalkınma Ajansında sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle gerçekleştirilen istişare toplantısına katılan Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Ticaret Bakanlığı olarak 850 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ile ithalatının gerçekleştiği 163 gümrüğün yönetiminden sorumlu olduklarını söyledi.

İç ticarette sektörel düzenlemelerden sorumlu olduklarını aktaran Bolat, haksız fiyat eylemlerine karşı denetimler ile idari yaptırımların da sorumluluk alanlarında bulunduğunu vurguladı.

Bakan Bolat, sayısı 4 milyon 700 bini bulan esnaf, tüccar ve sanayicilerle ilgili kurum konumunda olduklarına değinerek, şunları kaydetti:

“İşlerimiz öylesine önemli ve dakik ki gümrük otomasyon sisteminde bir saatlik arıza olsa bir anda on binlerce tırın ve yüzlerce geminin girişleri, çıkışlarında büyük bir aksama olur. O nedenle dakik ve otomasyonla çalışmak zorundayız. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği dahil olmak üzere 200 ülkeyle ekonomik müzakereler, anlaşmalardan sorumluyuz. Böylesine geniş, 20 genel müdürlüğü olan devasa bir teşkilat.”

Bolat, üreten ve çalışkan bir şehir olan Kütahya'nın aynı zamanda doğal taşların, madenciliğin ve sanayinin geliştiği bir il olduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren seramik, cam, porselen, çini sektörleri, yani taşa ve toprağa dayalı sanayi sektörleri, çok hızlı gelişti ve bugün Türkiye bu sektörde dünyada 7'nci büyük ülke konumunda." dedi.

“Kütahya'nın ihracatı 1 milyar dolar sınırına dayandı”

Kütahya'da linyit kömürüne bağlı termik santrallerle yoğun şekilde enerjiye katkı verildiğini hatırlatan Bolat, şöyle devam etti:

“Türkiye'nin kurulu kapasitesi olan 140 bin megavat/saat enerjinin 70'te biri Kütahya'da üretiliyor. Ülkemizin elektrik enterkonnekte sistemine gönderiliyor. Kütahya, jeotermal zengin kaynaklarıyla artık, aynı zamanda bir turizm şehrimiz oldu. Yeni yatırımlarla çok daha büyüyecek ve turizmden istifade edecek. Jeotermale dayanan, kaplıcalara dayanan sağlık turizmi alanında da hızla gelişti. İhracatı seven bir şehir. 2002'de 46 milyon dolar olan Kütahya'nın ihracatı 1 milyar dolar sınırına dayandı. Geçen sene 975 milyon dolardı, bu yıl 1 milyar doları aşacak. Buna yürekten inanıyoruz.”

Bolat, ithalatı 253 milyon dolar olan Kütahya'nın 1 birim ithalat, 4 birim ihracat yaptığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kütahya, ülkemizin dış ticaret dengesine ve döviz varlığına olumlu katkıda bulunan bir şehrimiz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Kütahya'daki bu çalışmaları destekliyoruz. Eximbank ihracat kredisi ve sigorta desteklerinden Kütahya da faydalanıyor ve 2025 yılında toplam 82 milyon dolar Eximbank finans desteği sağlandı. Bu yıl da ilk 7 ayda 62 milyon dolar sağlandı. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığının ihracat hibe desteklerinden Kütahya'mız geçen yıl 104 milyon lira aldı, bu yıl da ilk 7 ayda 60 milyon lirayı geçti. Hizmet ihracatçılarımıza geçen yıl 27 milyon lira destek verdik. 82 milyonun üstüne hizmet ihracatımıza da 27 milyon lira desteklerimiz verildi.”

“Kütahya stratejik bir mevkide bulunuyor”

Bakan Bolat, AK Parti döneminde Kütahya'ya eğitimden sağlığa, ulaştırmadan altyapı ve üstyapıya, sağlık tesislerinden okullara kadar 114 milyar lira kamu yatırımı yapıldığını hatırlattı.

Kütahya'nın çok önemli bir merkez olduğuna işaret eden Bolat, "Kütahya, Türkiye'de en önemli akslardan biri olan kuzey-güney aksı yani İstanbul'dan başlayıp Antalya'ya kadar uzanan o önemli yolun çok önemli bir kavşak noktasında. İstanbul'a, İzmir'e, Ankara'ya her tarafa 3 saat mesafede. Yani kuzeye, güneye, doğuya, batıya üçer saat mesafede tam ortada stratejik bir mevkide bulunuyor. Bu da önemli bir avantaj." ifadelerini kullandı.

Bolat, Kütahya'nın Türkiye ekonomisi ve milli gelire büyük katkılar yaptığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

“Esnaflarımız için inşallah yarın 100 milyon lira finansman desteği olarak hemen göndereceğiz. TESKOMB’la konuştuk, Halk Bankasıyla konuştuk. Kütahya'da 18 bin 100 esnafımız var. Geçen yıl 1,6 milyar lira yüzde 50 faiz indirimli esnaf kredisi kullandırıldı yüzde 25 maliyetle. Bugün maliyet yüzde 20 ve 7 ayda 860 milyon lira Kütahyalı esnafımız finansman desteği kullandı. Esnafımızın müracaatlarına göre TESKOMB kefaleti, İl Esnaf Sanatkar Kefalet Kooperatifleri Birliği üzerinden bu destekler uzatılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2 hafta önce müjdelediği işletme kredilerinde yüzde 50 artışla 1,5 milyon lira esnaf başına, yatırım, makine, demirbaş, ticari araç alma destekleri de 2,5 milyon liradan 3,5 milyon liraya çıkarıldı. Vadeleri birer yıl uzatıldı. Yatırım ve ticari araçta 5 yıl, işletme kredilerinde 4 yıl ve taksit vade ödemeleri 6 ayda bir yapılıyor.”

Bakanlığın kadın kooperatiflerine de hibe destekleri verdiğini hatırlatan Bolat, 1 milyon liraya kadar kooperatif başına 4 yılda bir hibe desteği verdiklerini ve bir personel için 430 bin lira olmak üzere bir yıl boyunca hibe desteği sağlandığını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Kütahya Valisi Musa Işın, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve ilgili kurum müdürleri katıldı.