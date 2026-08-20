Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hastanelerimizin hepsinde kreş kuracağız

Burdur Valiliği'ni ziyaret ederek, Vali Tülay Baydar Bilgihan ile görüşen Memişoğlu, Burdur İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Memişoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında Türkiye'yi gezip, değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

Vali, milletvekilleri ile hep beraber sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacaklarını anlatan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Burdur'da daha iyi sağlık hizmeti verebilmek için neler yapabiliriz, neler yaptık?', bunlarla istişare edeceğiz ve değerlendirmelerimiz neticesinde de inşallah Burdur'da çok daha iyi sağlık hizmeti sunabilecek bir politikayı oluşturacağız. Burdur gerçekten Anadolu'nun en güzel şehirlerinden biri, Yörüklerin diyarı. 2023 sonu itibarıyla çok güzel hastane yaptık, 400 yataklı hizmete açtık. Şu anda o hastane devlet hastanesi pozisyonunda ama tıp fakültesi kurulmuş Burdur'da ve bu tıp fakültesinde de çok büyük bir heyecan var. Onunla beraber bu hastaneyi eğitim araştırma hastanesi statüsüne döndürüp, tıp fakültesiyle beraber çalışacağız. Burdur'dan hiçbir hastamızın başka yere sağlık hizmeti alma ihtiyacı olmayacak şekilde de bir sağlık planlaması yapacağız."

Memişoğlu, özellikle hastaneyle beraber merkezdeki ana binada da yeniden bir değerlendirmeyle onu da sağlık hizmetinde kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

Eşeler Devlet Hastanesi ile ilgili projede son aşamaya geldiklerini anlatan Memişoğlu, "Birkaç ay içinde de projeyi bitirmiş olacağız. Milletimize orada 50 yataklı hastaneyle hizmet vereceğiz. Burdur sağlık hizmetlerini en iyi şekilde yönetecek, sürdürebilecek bir altyapıya, bir insan gücüne sahip. Onu da yeniden şekillendirip, Burdur'daki insanlarımıza özellikle söylüyorum. Burayı çok iyi hekimler ve sağlık hizmetiyle burada hizmet almasını sağlayacağız." diye konuştu.

Memişoğlu, sağlıklı toplumun önemine işaret ederek, sağlık çalışanlarının 1,5 milyonu aştığını, sağlık ekibinin insanlara şifa vermek için çaba harcadığını anlattı.

"Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur"

Bu konuda yapılanmaya gittiklerine dikkati çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Artık özellikle hastanelerimizde, büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsinde kreş ve anaokulu konusunda bir yapılanmaya girip, onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunlara inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz. Çünkü sağlıkta çalışanlarımızın yaklaşık yüzde 60'ının üzeri kadın çalışanımız var. Bunların çocuklarını da yanlarında onlarla beraber o hastanede güven içinde hizmetini sunacağız."

Toplumun sağlıklı kalması için hareketli yaşamı, kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini önemsediklerini belirten Memişoğlu, "Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur ve sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı dediğimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz. Onun için de bu konuda özellikle Burdurlu vatandaşlarımızın da iki Sağlıklı Hayat Merkezi var. Buralara gitmelerini, hastalanmadan sağlıklarının kıymetini bilmelerini ve sağlıklı kalmak için burada fizyoterapistinden, diyetisyenine, psikoloğuna, çocuk gelişimcisine, kanser taramasına kadar 17 alanda ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu

AK Parti Burdur İl Başkanlığını ziyaret eden Memişoğlu, partililerle bir araya geldi.

Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin olduğu gibi Burdur'un da sağlık hizmetlerinin altyapısında büyük gelişim gösterdiğini ifade ederek, Burdur'da 12'si hastane olmak üzere 45 sağlık tesisinin hizmete sunulduğunu söyledi.

Burdur'da bir yılda 4 milyona yakın insanın sağlık hizmeti aldığına dikkati çeken Memişoğlu, AK Parti olarak hiçbir zaman olanla yetinen değil, daha çoğunu isteyen ve hizmetkar mantığıyla hareket eden, sorunları dinleyen, dertlere derman olan bir parti olduklarını vurguladı.

AK Parti olarak her zaman en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını anlatan Memişoğlu, "Burdur'da 2002 öncesinde sadece bir ambulans varmış. Şehrin bir tane ambulansının olduğu şehirden, bugün 40'ın üzerine ambulansı olan, her an herkese ulaşabilen sağlık hizmetine evrilmiş durumdayız." diye konuştu.

Memişoğlu, Bakanlık olarak "Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modeli"ne geçtiklerinin altını çizerek, insanların sağlıklı kalmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

“Spor, hareket sağlıktır, mutluluktur”

İnsanların hastalanmadan önce hastanelerden, sağlıklı hayat merkezlerinden hizmet almalarını öneren Memişoğlu, şunları kaydetti:

“Şehirleşmiş bir toplumda maalesef yeme alışkanlığının ve hareketsizliğin olduğu bir toplumda en büyük riskler kilo, hareketsizlik ve özellikle tütün kullanımı. Ölümlerin yüzde 50'si bunlardan kaynaklanıyor. Yani hareketli olacağız. Biz sporu sadece kazanmak ve mücadele etmek için değil, sağlıklı olmak ve mutlu olmak için yapmamız lazım. Yani spor sadece bir maçı kazanmak, mücadeleyi kazanmak değildir. Spor, hareket sağlıktır, mutluluktur. Toplumsal olarak bu dönüşümü ve bu mantığın değişimini sağlatmamız lazım. Onun için sporu ve hareketi rutin her gün yapacak şekilde tüm vatandaşımız dikkate alsın.”

Tütün kullanımının kalp krizi, inme denilen beyin kanaması, hipertansiyon, uykusuzluk, gırtlak kanseri yaptığını dile getiren Memişoğlu, toplumu kötü alışkanlıklardan korumak gerektiğini belirtti.

Tütün kullanımından kurtulmaları için ücretsiz ilaç tedavisi verdiklerini aktaran Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sigara bırakma polikliniklerimizde bedava hizmet veriyoruz, bırakmak isteyenlere ilaç ve manevi olarak da destek veriyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle destek veriyoruz. Aile hekimleri de sigara bırakma için hizmet veriyorlar. Tütün kullanımından toplumumuzu ve kendimizi kurtaralım. Çünkü biz sağlıklı 'Türkiye Yüzyılı' hedefiyle Sayın Cumhurbaşkanımızla sizler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ama toplumun da kendisine, sağlıklı kalması için çabaya ve bize destek olup, bu toplumun sağlıklı kalmasını ve kendisine sağlıklı yaşamasını sağlatmamız gerekir. Onun için ben Burdur'da özellikle sağlık hizmetlerini daha iyi yapacağımızı, daha iyi sağlık hizmeti sunmak için de her şeyi elimizden geldiğince yapacağımızı sizlere sözünü veriyorum."