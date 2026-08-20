Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin kız ve erkek okullarından bu yıl mezun olan 218 öğrencinin 189'u, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde yüksek puanlı bölümlere yerleşti.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, YKS ile 189 öğrencisini üniversitelere yerleştirdi Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin kız ve erkek okullarından bu yıl mezun olan 218 öğrencinin 189'u, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde yüksek puanlı bölümlere yerleşti.

Türkiye'nin köklü imam hatip okullarından Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndaki (YKS) başarısını devam ettiriyor.

Okul, bu yıl mezun verdiği 76 kız öğrencinin 68'ini Boğaziçi, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, İstanbul Üniversitesi, Marmara ve Hacettepe gibi ülkenin önemli üniversitelerine yerleştirdi.

Mezunların 14'ü tıp, 12'si mühendislik, 6'sı dil, 5'i psikoloji, 4'ü öğretmenlik, 3'ü diş hekimliği, 3'ü hukuk, 3'ü siyasal, 2'si mimarlık, 2'si eczacılık, 2'si ilahiyat bölümlerini tercih ederken, 12 öğrenci farklı alanlarda fakültelere yerleşti.

"Yüzde 90 oranında öğrencimiz arzu ettikleri bölümlere yerleşti"

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şeyma Şahin, AA muhabirine, teknoloji okulu olarak faaliyet gösteren okulun bu yıl ağırlıklı olarak tıp ve mühendislik alanlarına öğrenci yerleştirdiğini söyledi.

1975'te kurulan okulun bugüne kadar çok başarılı mezunlar verdiğini belirten Şahin, başarıyı gelenek haline getirdiklerini ifade etti.

Başarıyı disiplinli çalışmaya borçlu olduklarını dile getiren Şahin, "Lise birinci sınıftan itibaren bütünleşik üniversite hazırlık modeli uyguluyoruz. Çünkü üniversite sınavında sorulan sorular lise birinci sınıftan itibaren olan konulardan geliyor. Bu sebeple bir bütünleşik program uyguluyoruz. O bütünleşik program çerçevesinde de çok iyi öğretmenlerle çalışıyoruz. Disiplinli bir sistem kurduk, Allah'ın izniyle de çok güzel başarıların altına imza attık." dedi.

Öğrencilerin tamamına yakınının istedikleri bölümlere yerleştiğinin altını çizen Şahin, "Yüzde 90 oranında öğrencimiz arzu ettikleri bölümlere yerleşti. Genellikle öğrencilerimizin bu sene bakış açısı derece yapmaktan öte, hangi bölümler onlar için bir hedefse o bölümlere yerleşme üzerine bir politika uyguladılar ve istedikleri bölümlere yerleştiler." değerlendirmesini yaptı.

İlk 1000'de ve ilk 10 binde çok sayıda öğrencilerinin bulunduğunu anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"10 binde çok sayıda öğrencimiz var. Özellikle sayısal alanda okulumuz ön plana çıkıyor ama eşit ağırlıkta da ilk 1000'de çok sayıda öğrencimiz var. Bunlar genellikle sözel, eşit ağırlık alanlarında önemli yerlere yerleştiler. Sayısal alandaki öğrencilerimiz de mühendislik ve tıp fakültelerine ağırlıklı olarak yerleştiler. Özellikle uçak mühendisliği bunlar içinde dikkati çekiyor. Bilgisayar, veri bilimi mühendisliği dikkati çeken bölümler arasında. Öğrencilerimiz şu anda dünyanın gittiği yönü fark ederek, özellikle yapay zeka ve veri alanındaki mühendisliklere doğru bir yönelim izlediler."

"Öğrencilerimiz dershaneye gitmeden burada hazırlanır"

Kadıköy Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi Müdürü Nazmi Yıldırım da bu yıl mezun olan 142 öğrencinin 13'ünün YKS'de ilk 1000'e girdiğini, toplamda 121 öğrencinin üniversiteye yerleşmeye hak kazandığını söyledi.

Üniversiteye yerleşen mezunların yüzde 80'inin devlet, yüzde 20'sinin ise özel üniversiteleri tercih ettiğini vurgulayan Yıldırım, bu öğrencilerin yüzde 80'inin İstanbul, yüzde 20'sinin de Anadolu'daki üniversitelere gittiğinin altını çizdi.

Yıldırım, mezunlardan 18'inin Boğaziçi, 15'inin Marmara, 12'sinin İstanbul Teknik, 6'sının Yıldız Teknik ve 5'er öğrencinin de İstanbul Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya yerleştiğini aktarırken, diğer mezunların da aynı şekilde Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine yerleştiğini kaydetti.

Bu sene yaklaşık 50 öğrencinin mühendislik fakültelerini tercih ettiğini, 13 öğrencinin de tıp fakültesine yerleştiğini dile getiren Yıldırım, YKS'de sözelde 2'nci, eşit ağırlıkta 3'üncü olarak derece elde eden okul öğrencisinin Boğaziçi İktisat Fakültesine yerleştiğini ifade etti.

Başarının tesadüf olmadığını, çalışarak elde edildiğini anlatan Yıldırım, "Bizim YKS'de Türkiye genelinde bilinen, tanınan bir özelliğimiz var. Öğrencilerimiz dershaneye gitmeden burada hazırlanır. Kaynaklar, denemeler ve birebir derslerle çocuklarımızı üniversiteye yerleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesinin marka değeri tescillenmiş bir okul olduğunu anlatan Yıldırım, gelecek yıllarda çok daha iyi dereceler elde edeceklerine inandığını sözlerine ekledi.