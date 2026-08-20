TEKNOFEST Mavi Vatan'da İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında, deniz ve su altı teknolojilerine odaklanan İnsansız Deniz Aracı Yarışması başladı.
Mücahit Enes Sevinç
20 Ağustos 2026•Güncelleme: 20 Ağustos 2026
Fotoğraf: Mücahit Enes Sevinç / AA
KOCAELİ
Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda yapılıyor.
ASELSAN ve ASFAT yürütücülüğünde gerçekleştirilen İnsansız Deniz Aracı Yarışması'na Türkiye'de ve yurt dışında öğrenim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, 3 ila 15 kişilik takımlar halinde katıldı.
Bu yıl 309 takımın başvurduğu yarışmada 38 takım ve 461 yarışmacı finale kaldı. Finalistler, 19 ili temsil ederken Türkiye'nin yanı sıra Özbekistan ve Endonezya'dan da finalist takımlar bulunuyor.