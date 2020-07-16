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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

Selma Kasap   | 16.07.2020
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

MSB'nin Twitter hesabında yer verilen fotoğraflara, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tarihi fotoğraflar" notu düşüldü. 

Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu 4 kare yer alıyor.

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