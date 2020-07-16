MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar
Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.
MSB'nin Twitter hesabında yer verilen fotoğraflara, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tarihi fotoğraflar" notu düşüldü.
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan tarihi fotoğraflar..#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/4LNejreOwW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020
Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu 4 kare yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.