MSB: Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının başarıyla icra edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.
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Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı. pic.twitter.com/8piTrCi2M5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 19, 2021