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MSB: Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın ev sahipliğinde Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 19.06.2021
MSB: Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Özel Kuvvetler Komutanlığımızın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye-Kuveyt Özel Kuvvetler Tatbikatı başarıyla icra edildi. 7-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşen tatbikat ile iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amaçlandı." ifadelerine yer verildi.

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