MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Azerbaycan’da devam eden #TurAz Kartalı Tatbikatı’nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor. #TekMilletİkiDevlet 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/efOM4S7uPI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2020
Bakanlık, Twitter'dan, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." paylaşımında bulundu.
Videoda, tatbikata katılan Türk F-16'larının uçuş görüntülerine de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.