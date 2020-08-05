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MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Mümin Altaş   | 05.08.2020
MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlık, Twitter'dan, "Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'nda Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarımız da görevlerini başarılı şekilde yerine getirmeye devam ediyor." paylaşımında bulundu.

                    

Videoda, tatbikata katılan Türk F-16'larının uçuş görüntülerine de yer verildi.

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