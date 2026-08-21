TEKNOFEST Mavi Vatan'a katılan çocuklar denizciliği eğlenerek öğreniyor

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST Mavi Vatan, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye'nin denizlerdeki gücünü, bağımsızlığını ve milli savunma kabiliyetlerini ortaya koyacak TEKNOFEST Mavi Vatan'da, DENEYAP Kart Akıllı Deniz Feneri Atölyesi'ne katılan çocuklar, DENEYAP Kart kullanarak maket deniz feneri yapıyor.

Fener üzerinde yer alan sensör ile mesafe algılanarak gemilerin limana güvenli yanaşıp yanaşmadığını tespit ediliyor. Fener üzerindeki ışık sayesinde güvenli mesafede yeşil, riskli kısımda ise kırmızı renkle uyarı veriliyor.

"Etkinliğe katılan öğrenciler yerli ve milli teknolojiler üretmek için motive oluyor"

T3 Vakfı Bilim Atölyelerinde görevli Oğuzhan Yetimhellaç, AA muhabirine, akıllı deniz feneri alanında öğrencilere çalışma sunduklarını belirterek, amaçlarının yerli ve milli imkanlarla geliştirilen DENEYAP Kart kullanarak, 8-14 yaş aralığında çocukların hem programlama hem de IoT alanına ilgi duymasını sağlamak olduğunu söyledi.+

Etkinliğe katılan çocuklardan olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden Yetimhellaç, "DENEYAP Kartı kullanarak yapay zeka çalışması yapabileceklerini, robot da tasarlayabileceklerini anlatıyoruz. Atölyelere katılan çocukların mutluluğunu görünce biz de motive oluyoruz." diye konuştu.

Yetimhellaç, DENEYAP Kart atölyesinde öğrencilere mühendislik temellerinin anlatıldığını dile getirerek, bunun üzerine öğrencilerin yerli ve milli teknolojiler üretmek için motive olduğunu kaydetti.

"Burada masada oturan çocuklar, yarın belki El-Cezeri, Selçuk Bayraktar, Aziz Sancar olacaklar." diyerek, bu motivasyonları çocuklara aşıladıklarını sözlerine ekledi.

"TEKNOFEST bana hem eğlenmeyi hem de öğrenmeyi gösterdi"

Etkinliğe katılan 13 yaşındaki Zeynep Ayser Tiryaki de TEKNOFEST Mavi Vatan'a gelirken çok heyecanlı olduğunu belirterek, eğlenceli vakit geçirdiğini söyledi.

AA standında çocuklar için organize edilen "Tekno Muhabir" etkinliğine katıldığını ifade eden Tiryaki, "Burada eğlenceli ve öğretici etkinlikler var. Buradaki etkinlikte de yeni bilgiler öğrendim. TEKNOFEST bana hem eğlenmeyi hem de öğrenmeyi, ayrıca bilimin ne kadar güçlü olduğunu öğretti. Türk Silahlı Kuvvetlerinde yer almayı çok istiyorum. Silah sistemlerini ve mermileri görünce çok etkilendim. Bu alana ilgim var." diye konuştu.