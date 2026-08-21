Türk Hava Yolları (THY), geniş gövdeli uçak filosunun gelişimine paralel olarak Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'daki uçuş frekanslarını gelecek yıllarda yüzde 15-20 artırmayı hedefliyor.

THY, Asya-Pasifik'te uçuş frekanslarını yüzde 15-20 artırmayı hedefliyor Türk Hava Yolları (THY), geniş gövdeli uçak filosunun gelişimine paralel olarak Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'daki uçuş frekanslarını gelecek yıllarda yüzde 15-20 artırmayı hedefliyor.

THY'den yapılan açıklamaya göre, Asya'nın önde gelen ekonomi yayınlarından Nikkei Asia, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ile gerçekleştirdiği röportajda, şirketin Çin başta olmak üzere Asya-Pasifik pazarındaki kapasite artışını, İstanbul üzerinden oluşturulması planlanan yeni bağlantı koridorunu, uzun menzilli uçuş stratejisini, Avustralya planları ve uluslararası ortaklık fırsatlarını ele aldı.

Dünyanın en geniş uluslararası uçuş ağlarından birine sahip THY'nin 133 ülke ve 358 destinasyona ulaştığı vurgulanan röportajda, Asya-Pasifik'in şirketin büyüme stratejisindeki ağırlığına dikkati çekildi.

Şeker, röportajda Doğu Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'nın THY'nin en yüksek karlılığa sahip bölgeleri arasında bulunduğunu belirterek, geniş gövdeli uçak filosunun gelişimine paralel olarak bölgedeki uçuş frekanslarını gelecek yıllarda yüzde 15-20 artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çin pazarına yönelik planlanan kapasite artışının öne çekildiğini aktaran Şeker, Pekin, Şanghay ve Guangzhou seferlerinin planlanandan daha erken artırıldığını kaydetti.

Nikkei Asia, haberde, THY'nin Çin'e haftalık uçuş sayısının bu yıl 10 frekanslık artışla 42'ye ulaştığını, mevcut trafik haklarının haftalık 49 sefere kadar büyüme imkanı sunduğunu aktardı. Şirketin kasım ayında Çengdu seferlerine başlamayı planladığı belirtilirken, Urumçi de yeni uçuş planları arasında gösterildi.

İstanbul üzerinden Asya ve Avrupa arasında "ikinci koridor" hedefi

Küresel transfer pazarındaki rekabeti değerlendiren Şeker, Körfez merkezli hava yollarının Asya ve Avustralya ile Avrupa arasındaki güçlü konumuna karşı THY'nin İstanbul üzerinden "ikinci bir koridor" oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

Gelecek dönem büyümesinde uzun menzilli hatların daha fazla ağırlık kazanacağına işaret eden Şeker, bazı şehirlere ikinci ve üçüncü seferlerin eklenmesiyle Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ile Uzak Doğu arasında ilave bir bağlantı koridoru oluşturmayı amaçladıklarını bildirdi.

Nikkei Asia, haberde, Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından THY'nin kapasitesini talebin güçlü olduğu pazarlara yönlendirdiğine dikkati çekti. Dar gövdeli uçakların Orta Asya, Afrika ve Avrupa'daki bazı hatlara kaydırıldığı aktarılan haberde, geniş gövdeli yolcu ve kargo uçaklarında ise Japonya, Çin, Avustralya, Tayland, Singapur ve Vietnam gibi pazarlara ağırlık verildiği kaydedildi.

Bu kapasite değişiminin ikinci çeyrek performansına katkısına değinen Nikkei Asia, talebin güçlü olduğu hatlara haftalık 58 ilave yolcu ve 61 kargo frekansı eklendiğini belirtti.

Asya'nın THY'nin toplam gelirindeki payı Avrupa'yı geçti

Nikkei Asia'nın haberde yer verdiği verilere göre, THY'nin ikinci çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 20,5 artarak 7,2 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde yolcu gelirleri yüzde 15, kargo gelirleri yüzde 58 yükselirken, şirketin ilk yarı toplam geliri yüzde 20,8 artışla 13,1 milyar dolar oldu.

Röportajda jeopolitik gelişmelerin maliyetlere etkisi de ele alındı. Şeker, jet yakıtı fiyatlarındaki artışın ilk yarıda yaklaşık 1,3 milyar dolarlık ek maliyet yarattığını belirtirken, Nikkei Asia çatışmaların diğer etkileriyle birlikte toplam maliyetin yaklaşık 2,1 milyar dolara ulaştığını aktardı. Ayrıca haberde, THY'nin ikinci çeyrekte yeni müşterilerin yaklaşık yüzde 5'ini kazandığına ve pazar payını yaklaşık 1 puan artırdığına dikkati çekildi.

Nikkei Asia'nın haberinde Asya'nın THY'nin gelir yapısındaki artan ağırlığına da yer verildi. Asya hatlarının THY'nin toplam gelirindeki payının ikinci çeyrekte 5 puan artarak yüzde 32'ye ulaştığı belirtilen haberde, böylece bölgenin yüzde 27'lik paya sahip Avrupa'yı geride bıraktığı, Asya hatlarının toplam yolcu trafiğindeki payının da yüzde 10'dan yüzde 12'ye yükseldiği kaydedildi.

Röportajda, bu büyümeyi destekleyen kıtalararası trafik gelişimi de ele alındı. Şeker, Afrika ile Asya arasındaki yolcu trafiğinin yüzde 70, Doğu Avrupa ile Asya arasındaki trafiğin ise yüzde 40 arttığı bilgisini verdi.

Röportajda, THY'nin Rus hava sahasını kullanabilmesinin bazı Doğu-Batı rotalarında daha kısa uçuş sürelerine imkan sağladığına da işaret edildi.

Japonya'daki seferler artırılacak

Şeker, Japonya'ya gerçekleştirilen haftalık 25 seferi artırmayı hedeflediklerini, Singapur ve Vietnam'da elde edilen yeni trafik haklarının da bölgedeki büyümeyi destekleyeceğini ifade etti.

Nikkei Asia, röportajda Türk Hava Yolları ile Japonya arasındaki finansal ilişkiye de değindi. Japon yatırımcıların THY'nin uçak kiralama finansmanı ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini karşıladığı belirtilen röportajda, son 20 yılda yaklaşık 9 milyar dolar değerindeki 100'den fazla uçağın finansmanında Japon yatırımcıların rol aldığı aktarıldı.

Sidney ve Melbourne'e 2028'de aktarmasız uçuş planı

Nikkei Asia, THY'nin uzun menzilli büyüme planları kapsamında Avustralya'daki planlarına da odaklandı. 2028'den itibaren Sidney ve Melbourne'e aktarmasız uçuşların planlandığı bildirilen haberde, aynı dönemde uzun menzilli hatlarda "Premium Economy" segmentinin şirketin finansal performansına önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

Şeker, THY'nin Asya ve Güney Amerika dahil farklı pazarlarda hava yolu operasyonları, uçak bakım-onarım (MRO) ve kargo alanlarında ortak girişim fırsatlarına açık olduğunu anlattı.

Nikkei Asia, söz konusu girişimlerde yüzde 30 ila 50 arasında ortaklık payının değerlendirilebileceğine, THY'nin dünyanın üçüncü büyük MRO (bakım, onarım ve revizyon) sağlayıcısı konumuna dikkati çekti.

Şeker, bu alanlarda gerçekleştirilecek ortaklıkların THY açısından önemli sinerji fırsatları oluşturabileceğini sözlerine ekledi.